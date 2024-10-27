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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.

AA27 Ekim 2024 Pazar 14:21 - Güncelleme:
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında yolcu rekoru
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Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında açıldığı günden bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşındığını aktardı.

Hattın yolcu sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla kırılan önceki rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Uraloğlu, hattın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Hattımız İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün binlerce yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

- "MEGA KENTİN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 384 KİLOMETREYE ULAŞACAK"

İstanbul'un ulaşım sorunlarının yüzeyde çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak yapımı süren projelerimizi tamamlandığımızda mega kentin raylı sistem uzunluğu 384 kilometreye ulaşacak. Bakanlık olarak her zaman İstanbul'un ve İstanbulluların yanındayız. İstanbullulara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sağlayana kadar durmaksızın çalışacağız."

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