Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı hizmete giriyor

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası tamamlandı. 'Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı' yarın hizmete girecek. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı."İstanbul'u kesintisiz, konforlu ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz" dedi.

GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKA

Proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

Taksim-İstanbul Havalimanı arası ise 41 dakika olacak. İstanbul Havalimanı metrosu, Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile birleşecek.

Tamamlanan kısımla birlikte hat uzunluğu 37 buçuk kilometreye çıkacak.

'İLK'LERİN VE 'EN'LERİN PROJESİ

Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinası aynı anda kullanıldı.

Kazı hızında ayda 1 virgül 233 metre ile rekor kırıldı. Türkiye'nin en hızlı metro araçları bu hatta kullanıldı.

Hizmete açılacak Gayrettepe istasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu.