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Gayrimenkul sektörü istihdam rekoru kırdı

Türkiye'de ağustos ayında 'gayrimenkul faaliyetleri' sektöründe ücretli çalışan sayısı 122 bin 224'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Gayrimenkul sektörü istihdam rekoru kırdı
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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı, ağustosta 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

Söz konusu istihdamın alt dağılıma bakıldığında, "gayrimenkul faaliyetleri" sektöründe çalışan sayısındaki artış dikkati çekti. Sektördeki ücretli çalışan sayısının son 5 ayda düzenli arttığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği şubat ayında sektördeki çalışan ücretli çalışan sayısı, 115 bin 50 ile bu yılın en düşük seviyesinde kaldı. Depremin ardından geçen iki ayda dalgalı bir seyir izleyen sektör istihdamı, nisandan sonra yükseliş trendine girdi.

Sektör istihdamı nisanda 115 bin 548 iken mayısta 118 bin 663'e, haziranda 119 bin 540'a, temmuzda 121 bin 724'e ve ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 122 bin 224'e ulaştı.

11 ili etkileyen depremler sonrasında sektörün istihdamı 7 bin 174 kişi artmış oldu.

YABANCI ORTAKLI EMLAK İŞLETMELERİ ARTTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, istihdamdaki artışta yabancı emlak işletmelerinin de etkili olduğunu söyledi. Akdoğan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde en çok kurulan yabancı ortak sermayeli şirketler listesinde gayrimenkul acenteleri, 1976 ile 5'inci sırada yer aldı." dedi.

Son dönemde gayrimenkul işinin emekli işinden ayrılıp, birçok üniversite mezunu tarafından da tercih edilen bir mesleğe dönüşmesinin sektörün istihdamına olumlu katkı yaptığını vurgulayan Akdoğan, arsa geliştirme, yatırım danışmanlığı, mülk yönetimi, proje pazarlama gibi birçok farklı alanda gençlerin çalıştığını bildirdi.

Akdoğan, sektörde özellikle markalaşma sürecinin artacağını, emlak işletmelerinin bakış açılarının değişmeye devam edeceğini belirterek, "Yıllık 3 milyonu aşkın emlak satışı yapılan ülkemizde gayrimenkul piyasaları her zaman dinamik kalmaya ve büyümeye devam edecektir." diye konuştu.

Sektördeki kayıt dışılığa çare bulunması talep eden Akdoğan, haksız rekabetin önlenmesi için disiplin ve denetim mekanizmalarının da etkin çalışması gerektiğini dile getirdi.

Ocak-Ağustos 2021-2023 dönemlerinde gayrimenkul faaliyetlerindeki ücretli çalışan sayıları şöyle:

Ay/Yıl202120222023
Ocak92.34999.889115.615
Şubat93.309100.894115.050
Mart95.987102.970117.224
Nisan100.082105.259115.548
Mayıs99.622108.218118.663
Haziran100.915111.237119.540
Temmuz100.184111.197121.724
Ağustos99.046113.561122.224

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