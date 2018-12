Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360 ile MIPIM Türkiye Öncesi Sektörün Tüm Paydaşları Bir Araya Geldi

Sektör paydaşlarının görüşlerini alarak dikkat ve özenle hazırlanan bu buluşmada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra mesleki toplum örgütleri, gayrimenkul sektörü kadar ekonomiye yön veren ulusal ve uluslararası liderlerin katıldığı RE360, sektörün gündemini uzun süre meşgul edecek ve hatta geleceğine yön verecek açıklamalara sahne oldu.

FourSeasons Hotel İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen RE360’a 700’üaşkın üst düzey yönetici katıldı. Katılımcı profilini yatırımcı, geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, finansçı, danışman, bilişim teknolojicisi, akademisyen, şehir plancısı ve turizmciler oluşturdu. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı yardımcısı Fatma Varank’ın katılımıyla açılışın gerçekleştiği RE360, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.

360 derecelik bakış açısıyla hazırlanmışRE360,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra aralarında Emlak Konut ve TOKİ’nin de bulunduğu kamu kuruluşları tarafından desteklenirken, özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslararası mesleki toplum kuruluşlarının da tam desteğini aldı. RE360’ ın ana sponsporluğunda AREMAS Gayrimenkul yer alırken TEKFEN GAYRİMENKUL, KUZU GRUP, TURKCELL, PROPLAN, AKADEMETRE, FOUR SEASONS, SCHİNDLER, JULES VERNE, REIDIN, SABAH, A HABER, ÇOKNET MEDYA sponsor firmalar arasında yer aldı. Basın sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya Grubu üstlendi.

RE360’ı destekleyen sivil toplum kuruluşları arasında, Alp Alkaş Perakende ve Gayrimenkul Merkezi, AYD, ÇEDBİK, GISP, GKL, GYODER, FIABCI TURKEY, İSTANBULSMD, İNDER, TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ, TTYD, TRFMA, TürkSMD, ULI, YASAD da yer aldı.

RE360’ ın ve Türkiye’nin geleceğine inanarak destek veren kuruluşlar arasında gayrimenkulde dünyanın en önemli ve en büyük fuarlarından biri olarak nitelendirilen MIPIM’in kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenine kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşların bir araya geldiği bu büyük buluşmada göze çarpan en sıcak gelişme ise; RE360’a, MIPIM’in stratejik ortak olarak katılması. Son iki yıldır İstanbul’da düzenlenmesi için büyük uğraş verilen MIPIM’in bu adımla Türkiye ayağı için hazırlıklara başlandı.

Tüketicinin gayrimenkule bakış açısındaki değişimi gözler önüne serecek interaktif bir oylama, verimlilik ile sürdürülebilir bir geleceğe odaklanmış ve her biri kendi alanında Türkiye’nin en önemli isimleri olarak tanınan 42 konuşmacının yer aldığı 18 oturum gibi zengin bir içerikle kurgulanan “RE360”ta sadece Türkiye’nin alanındaki en iyi isimleri değil, uluslararası isimler de ufuk açan, sorun çözen, işbirliğine ve yatırıma odaklanan değerlendirmeleriyle sahneye çıktı.

“RE360”ın ilk gününde konuşmacıların açıklamalarından dikkat çeken satır başları şöyle oldu:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI FATMA VARANK:

“Bu yıl ikincisi düzenlenen ve gayrimenkul sektörünün temsilcilerini bir araya getiren RE360 buluşmasının inşaat ve gayrimenkul sektörü alanına hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”sözleri ile konuşmasına başlayan Fatma Varank, “Birleşmiş Milletlerin 2017 raporuna göre dünya nüfusu son 12 yılda 1 milyar artarak 2.6 milyara ulaştı. Dünya nüfusunun 2030 yılında 8.6 milyar, 2050 yılında da 9.8 milyara ulaşacağı düşünülüyor. Nüfustaki bu artış inşaat ve gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Bugün nüfusunun yüzde 88’i şehirlerde yaşayan ülkemizde, yaklaşık 19.5milyon konut bulunuyor. Nüfus artışına oranla her geçen gün ülkemizde konut ihtiyacı artarak devam ediyor. Türkiye’de yıllık 900 bin adet konut inşa edilirken, 700 bin’ in de satışı gerçekleştiriliyor. Bu durum sektörün ekonomimizdeki yerini işaret ederken, sektörün büyüklüğü 2012 yılından bu yana gelişmiş ülkelerin çok üzerinde seyrediyor. 2025 itibariyle sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde yüzde 16 - 17 bandında, gelişmiş ülkelerde de yüzde 10 ve üzeri olacağını tahmin ediyoruz. Sektörün gelişmesi için elimizden gelen katkıyı bakanlık adına sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye inşaat ve gayrimenkul sektörünün gelişmesi adına bir dizi çalışmalarda bulunuyor. 2020 bizim için geç, biz MIPIM’e 2019’da adayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız.” diyerek sözlerine son verdi.





REED EXHİBİTİONS AVRUPA BAŞKANI KUMSAL BAYAZIT:

RE360 Türk Gayrimenkul Sektörünün bir araya gelip uluslararası oyuncular ile bir araya gelerek çevremizi ve geleceğimizi oluşturmak için harika bir platform olduğuna değinen Reed Exhibitions Avrupa Başkanı Kumsal Bayazıt teknolojinin gayrimenkul üzerine etkisinden bahsederek dijital ekonominin şirketleri nasıl değiştirdiğine ve nasıl olanaklar yarattığına değindi. Her sektörde teknolojinin etkilerinin gittikçe daha fazla hissedildiğinin altını çizen Kumsal Bayazıt, bu dijital devrimin gayrimenkul oyuncularına da bu önemli değişime ayak uydurarak yeni fırsatları yakalaması gerektiğini belirtti.





ALKAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI AVİ ALKAŞ

Sözlerine tüm katılımcılara teşekkür ederek başlayan Avi Alkaş, Türkiye’ nin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek konuşmasına devam etti: “Gayrimenkulün Büyük Buluşması olarak adlandırdığımız RE360, gayrimenkulü 360 derecelik bakış açısıyla, her açıdan tüm paydaşlarıyla birlikte irdeleyerek ve ortak akıl bulmaya çalışarak bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bir çalışma. Aslında bu çalışma, bu buluşmanın stratejik ortağı haline gelen MIPIM’e giden yolda, gayrimenkulün Avrupa’daki ve dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan MIPIM’in önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’de başlaması için uğraşımızın sonucu. Dolayısıyla RE360’la bu sene MIPIM’i, stratejik partnerimiz yapmak suretiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle ve sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının bizlere sağlamış oldukları sponsorluk desteğiyle bugünlere getirdik.”





ALKAŞ GENEL MÜDÜRÜ YONCA AKÖZER:

“Alkaş olarak uzun senelerdir gayrimenkul sektör liderlerine, dünyanın en büyük gayrimenkul yatırım fuarı olan MIPIM’de eşlik ediyoruz. Uluslararası alanda Türk gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu sektör kuruluşlarına artan ilgiyi bu süreçte gözlemliyoruz. MIPIM Türkiye için Fransız ortağımız Reedmidem ile uzun süredir görüşme halindeydik. RE360 Buluşması’ nı MIPIM Türkiye öncesi sektörün bir tür ön hazırlığı olarak planladık ve hayata geçirdik. Adından da anlaşıldığı gibi sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdik. 700’ ü aşkın katılımcı ile Türkiye’nin marka değerine güç katacak ortak akıl yaratmayı hedefliyoruz. RE360 Buluşması’nı iki gün boyunca Rusya, Kazakistan, İngiltere, Ortadoğu ve İtalya’dan katılımcılarımızı ağırlıyoruz. Bu da geleceğe doğru gideceğimiz yolu göstermektedir.” şeklinde görüş bildirdi.





GÜN PROGRAM AKIŞI:

08.30 – 09.30: Kayıt

09.30 – 10.00: Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır

10.00-10:10: Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin

10.10-10.30: Optima Development Yönetici Ortak, Rusya Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Başkanı Bulat Shakirov

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Hulusi Bengü

10.30 – 10.50: GAD Mimarlık & GAD Vakfı Kurucusu Gökhan Avcıoğlu

The Agency for Strategic Center Kurucusu Sergei Georgievskii

11.20 – 11.40: DP Architects Direktörü, ULI Üyesi Hui Min Chan

11.40 – 12.25: Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş

14.00 – 14.20: Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil İbrahim Zengin

14.20 – 14.30: Turkcell Akıllı Yerler ve İş Uygulamaları Direktörü Esat Sönmezer

14.30 – 14.55: Turkcell Grup, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Kıdemli Müdür Mustafa Akdoğan

Esas Gayrimenkul CEO’su Kazım Köseoğlu

Inveon, Ortak, İş Geliştirme Direktörü Moris Kastro

15.30 – 16.15: Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir

NG Hotels Başkanı Hediye Güral Gür

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik

Reysaş Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven