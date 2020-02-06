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Güncel

Gaz ile freni karıştıran sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı

Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, beyaz eşya dükkanına daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA06.02.2020  15:51 - Güncelleme: 06.02.2020  15:51

İlginç kaza, Büyükçekmece Çarmıklı Caddesi’nde yaşandı. Ayfer Ü. yönetimindeki 34 PK 5122 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak cadde üzerindeki beyaz eşya dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı. Aracından çıkan sürücünün, fren ile gaz pedalını karıştırarak panik yaptığı iddia edildi.

O ANLAR KAMERADA

Büyükçekmece’de yaşanan ilginç kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil bir anda kaldırımı aşarak merdivenlerden iniyor. Araç daha sonra beyaz eşya dükkanına çarparak duruyor.

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