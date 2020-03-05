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Gaz yüklü tanker devrildi, faciadan dönüldü

Eskişehir'de seyir halindeki gaz yüklü tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:20

Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik-Kütahya karayolu üzerindeki İnönü kavşağı mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Seyir eden olan 42 CVY 26 plakalı gaz yüklü yakıt tankeri, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Kazada yaralanan olmazken yan yatan araçta maddi hasar meydana geldi.

Sürücünün yaralanmaması ve tankerin aley almaması ile kaza ucuz atlatıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç çevresinde önlem alırken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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