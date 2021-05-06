Gazeteci Burhan Kazmalı koronavirüs kurbanı

DHA 06 Mayıs 2021 Perşembe 08:19 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 08:19

Kentteki Atakent gazetesinin imtiyaz sahibi Burhan Kazmalı, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazmalı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yalova'da daha önce yerel gazetelerde çalışıp, ajansların temsilciliklerini de yapan Kazmalı'nın vefatıyla ilgili Yalova Valisi Muammer Erol, başsağlığı mesajı yayımladı. Erol, mesajında, "Basın mensubu Burhan Kazmalı korona hastalığına yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.