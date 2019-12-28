28.12.2019 14:22 - Güncelleme: 28.12.2019 14:23

Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt'un SuperHaber'de kaleme aldığı köşe yazısında, Türkiye'nin 2000’li yılların başında Doğu Akdeniz'e yoğunlaştığını belirterek; Türkiye ile Libya arasında bir deniz sınırının varlığını ilk kez dönemin Strateji ve Prensipler Şube Müdürü tarafından çalışılıdığını yazdı.

Bozkurt, bu çalışmaların neticesinde bir ölçüm haritası oluşturulduğu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı üst düzey bir toplantıda Erdoğan’a da takdim edildiğini belirtti.

Bilgilerin Erdoğan'ın dikkatini çekerek kısa bir süre sonra Libya’ya gideceğini ve bu konuyu Kaddafi ile özel olarak konuşacağını aktardı.

Bozkurt ayrıca 29 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşen görüşmede Erdoğan'ın Libya lideri Muammer Kaddafi’nin sıcak ilgisiyle karşılandığını belirtti. Ardından, Erdoğan'ın Kaddafi'nin görüşme masasına haritaları açtığını yazdı.

İŞTE O HARİTALAR