Gazeteci Emin Pazarcı: AK Parti’nin bu işin üzerine avukatlar ordusuyla gitmesi lazım

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına itirazlar devam ediyor. İstanbul ve Ankara’daki seçim tutanaklarında usulsüzlükler yapıldığının ortaya çıkmasının ardından itiraz süreçleri yürütülüyor.

Konuyla ilgili olarak aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, İstanbul ve Ankara’daki seçim tutanaklarında gerçekleştirilen oy kaydırma işlemleriyle ilgili olarak, “AK Parti’nin bu işin üzerine avukatlar ordusuyla gitmesi lazım. Türk Ceza Kanunu, zannediyorum, 5 seneye kadar hapis cezası öngörüyor. Eğer bunlar örgütlü şekilde yapılmışsa çete konusuna girer, cezalar çok büyük şekilde katlanır.” diye konuştu.

“İÇLERİNDE DEVLET MEMURLARI DA VAR”

Seçim sürecinin bitmediği ve itirazların hâlen yapıldığını belirten Emin Pazarcı, “AK Parti’nin bu işin üzerine avukatlar ordusuyla gitmesi lazım. Bu işi yapanlar hakkında, ki içlerinde devlet memurları da var, resmi evrakta sahtekârlıktan suç duyurusunda bulunması lazım. Türk Ceza Kanunu zannediyorum 5 seneye kadar hapis cezası öngörüyor. Eğer bunlar örgütlü şekilde yapılmışsa çete konusuna girer, cezalar çok büyük şekilde katlanır.” dedi.

“HALKI SOKAĞA DÖKMEK İÇİN PROVOKASYON YAPILIYOR”

Vatandaşı sokağa dökmek için uzun süredir bir provokasyon yapıldığını da söyleyen Pazarcı, “Bir önceki seçimlerde de aynı şeyi yapmaya çalıştılar ama olmadı. Bunu tekrar yapmaya çalışacaklar. Milli iradeyi yok saymaya ve oyları çalmaya çalışacaksınız ve itiraz sürecinde yapılan itirazlara karşı vatandaşı sokağa dökmeye çalışacaksınız, bunlar çok rahatsız edici bir konu.” şeklinde konuştu.

“PKK/PYD’LİLER İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I KUTLADI”

Seçim sonuçlarından sonra Suriye’de terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin konvoylar oluşturup kutlamalar yaptığına dikkat çeken Pazarcı, “Güneydoğu ve doğuda bir başarı gösteremediler. PKK ve HDP ciddi anlamda bir hezimete uğradı. İstanbul ve Ankara’daki sonuçları kutladılar. İmamoğlu ve Yavaş’ı kutlayanlara baktığımızda PKK/PYD’liler, çok ilginç. Türkiye üzerinde bir oyun oynanmaya çalışıyor, bu çok denendi. Bizler de artık ne yapılmak istendiğini biliyoruz. Bu yüzden artık bunlar tutmaz.” diyerek sözlerini tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Seçim sonuçlarına ilişkin tutanaklar incelendiğinde, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın binlerce oyunun organize bir şekilde CHP ve başka partilere kaydırıldığı ortaya çıktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki çalışmalara katılan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sandıkta çıkan geçersiz sayılan oyların, AK Parti’nin güçlü olduğu yerlerden geldiğine dikkat çekti.

Son derece belgeli şekilde birtakım usulsüzlüklerin söz konusu olduğunu belirten Yavuz, “Sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm cetvellerini karşılaştırdık. Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken, başka partilere yazılmıştır. Yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. Çok hızlı bir şekilde sonuç alma ve bunları çok gerçekçi şekilde derleme konusunda önemli bir noktadayız.” ifadelerini kullandı.