Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'deki bir hastanede hayatını kaybetti. Barlas'ın vefatı sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.

Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu.

Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı.

Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı.

İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu.

NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile Makam Farkı adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Canan Barlas ile evli olan Mehmet Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.

Gazeteci Barlas'ın ölümünün ardından siyasiler de taziye mesajı yayınlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın vefatının ardından Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı telefon ile arayarak başsağlığı diledi.

FAHRETTİN ALTUN



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Barlas'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sabah Gazetesi Başyazarı Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun."

İBRAHİM KALIN



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan şu açıklamada bulundu:

"Basın dünyamızın duayen isimlerinden Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Turkuaz Medya grubuna taziyelerimi sunuyor ve sabırlar diliyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barlas'ın vefatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Barlas'ın ölümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Basın dünyamızın usta isimlerinden Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine ve Turkuaz Medya grubuna başsağlığı diliyoruz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mehmet Barlas'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatını teessürle öğrendim Merhum Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Sabah Gazetesi camiasına başsağlığı, sabır diliyorum. Rabbim, merhameti/mağfireti ile muamele eylesin Mekânı cennet olsun.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Sosyal medyadan taziye mesajı yayınlayan Bakan Çavuşoğlu, "Basın dünyasının duayen isimlerinden Sabah Gazetesi'nin Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, okurlarına ve Sabah Gazetesi'ne başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, sosyal medyadan yayınladığı taziye mesajında, "Türk Basın dünyasının duayenlerinden, Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.