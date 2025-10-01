Gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu... İletişim Başkanı Duran: İşgalin gölgesinde cesur ses

İletişim Başkanı Duran, Yahia Barzaq için yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü.

TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı.

İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir.

İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir.

Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âlî olsun.