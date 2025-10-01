İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5917
  • EURO
    48,8915
  • ALTIN
    5159.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu... İletişim Başkanı Duran: İşgalin gölgesinde cesur ses
Güncel

Gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu... İletişim Başkanı Duran: İşgalin gölgesinde cesur ses

TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı, gazeteci Yahia Barzaq katil İsrail'in saldırısında şehit düştü. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de işgalci İsrail saldırılarında şehit olan Gazeteci Yahia Barzaq hakkında duygulandıran bir paylaşım yaptı. Duran, Barzaq'ın işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındığını belirtti.

HABER MERKEZİ1 Ekim 2025 Çarşamba 00:13 - Güncelleme:
Gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu... İletişim Başkanı Duran: İşgalin gölgesinde cesur ses
ABONE OL

İletişim Başkanı Duran, Yahia Barzaq için yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü.

TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı.

İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir.

İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir.

Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

  • burnanettin duran
  • gazze
  • Yahia Barzaq

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.