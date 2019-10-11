Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye’nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarılarının ardından, şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında ilk olarak savaş uçakları ve obüsler, terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad ve Resulayn’ın 30 km içerisindeki hedeflerini vurdu.

Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bozkurt, “ABD Başkanı Trump’ın çelişkiler içeren açıklamaları ve üst düzey isimlerin çok sert bir şekilde NATO müttefiki Türkiye’yi ‘düşman’ tanımı içine oturtmaları, ABD ve NATO dengelerinin önümüzdeki dönemde ciddi bir şekilde tartışılacağını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“ABD TÜRKİYE’Yİ OYALAMA TAKTİĞİNDE GİTTİ”

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yaptığı harekatın iki önemli ayrıntısı olduğuna dikkat çeken Ceyhun Bozkurt, “Bunlardan birincisi, Barış Pınarı Harekatı, dünya dengelerini Batı dünyasının aleyhine çevirecek türden bir harekat. Etkisi yıllar sonra anlaşılacak, çünkü Washington’daki bütün dengeler alt üst oldu, S-400 meselesindeki gibi Türkiye’nin geri adım atacağını, eninde sonunda Türkiye’nin ABD ile uzlaşacağı gibi bir beklenti vardı. Türkiye’nin kararlılığı görülünce de Münbiç’teki mutabakat gibi oyalama taktiğine girdiler. Geçen hafta sonu harekatın ayak seslerinin duyulmaya başlamasıyla birlikte ABD’deki panik çok aleni bir şekilde ortaya çıktı.”

“ABD KAOSU DERİNLEŞTİREREK PROJENİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEDİ”

Barış Pınarı Harekatı’nın bölgeyi terör örgütlerinden temizleyeceğini belirten Bozkurt, “Bu temizliğin küresel etkilerinden bir tanesi de Çin’in ekonomik ve siyasi anlamda dünya dengelerini değiştirecek Kuşak ve Yol Projesi’nin önünün açılması olacak. ABD, bölgemizde kaosu derinleştirerek bölgeye yerleşmek ve bu projenin önünü kesmek istemişti. Ayrıca proje güzergahında çok sayıda bölgede de aynısını yapmıştı. Bu stratejisinde PKK/PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerini kullanmıştı. Türkiye’nin, Kuşak ve Yol Projesi’nde önemli bir aktör olduğu hesaba katılırsa, harekat bir anlamda bu projenin önünü de açacaktır. Ayrıca başka bölgelere de örnek teşkil edecek, yıkıcı faaliyetlere karşı çözümü gösterecektir”

“TÜRKİYE OPERASYONU KÜRTLERLE BERABER YAPIYOR”

Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK’nın verdiğini altını çizen Bozkurt, “Bir başka boyut da, terör örgütü PKK ile arkasındaki Batılı güçlerin propagandasını yaptığı ‘Türkiye Kürtler’e saldırıyor’ yalanı. Herkes bilmeli ki Türkiye Kürtler’e karşı değil, Kürtlerle beraber bu operasyonu gerçekleştiriyor. PKK, en büyük zararı Kürtler’e vermiştir. Binlerce Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, PKK terör örgütünün saldırıları neticesinde hayatlarını kaybetmiştir. Silah zoruyla Kürt kökenli vatandaşlarımızı adeta rehin almış, Türk ordusunun yıllar boyunca yaptığı operasyonlar neticesinde bu rehine durumu son bulmuştur.” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇAN 400 BİN KÜRT TÜRKİYE’YE SIĞINDI”

Türkiye’ye yaklaşık 400 bin Kürdün sığındığını söyleyen Bozkurt, “KCK/PKK terör örgütlenmesinin Suriye ayağı PYD de benzer şekilde Suriye’nin kuzeyinde yaşayan Kürt kökenli Suriyelilere büyük baskı, işkence yapmış, katliamlar gerçekleştirmiştir. Bu nedenle Türkiye’ye yaklaşık 400 bin Kürt sığınmıştır. Kaçma imkanı olmayan Suriyeli Kürtler, örgütün baskısı altında yaşamaya devam etmektedir. Bu durum, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşun raporlarına yansımıştır. Yani Türkiye’nin mücadelesi Kürtler’e karşı değil, tam tersine Kürtlerin de özgürleştirilmesi içindir.” şeklinde konuştu.

İŞTE ABD’NİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİ

Terör örgütü PKK ve içinde yer alan yapının iyi incelenmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Ceyhun Bozkurt şöyle konuştu: