Gazeteci Yazar Mahmut Övür, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de yayınlanan 24 TV Arafta Sorular programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilime değinen Gazeteci Yazar Mahmut Övür, "ABD ve Batı sürekli İsrail'i destekliyorlar. Bir kere de olsun Filistinlilerin hakkını savunan bir noktaya gelemediler." dedi.

Hamas'ın son 50 yıldır ezber bozan bir çıkış yaptığını belirten Gazeteci Yazar Övür, açıklamalarına

Önemli bir süreç içinden geçiyoruz. Filistin halkının mazlum bir halk olduğu ve neredeyse 1948 yılından beri zulüm altında olduklarını biliyoruz. Taraf olmak açısından Türkiye'nin tarihine baktığınızda solu sağı farketmeksizin siyasi aktörler dahil olmak üzere herkesin kalbi Filistin ile beraber attı. Geçmişte solcular daha fazla destek veriyordu ama Hamas'ın oluşmasından sonra hareketi İslamcı kesimler ele geçirdi diyerek önyargı ile bakılmaya başlandı. Bu meselenin şiddet boyutu var. Hayatım boyunca şiddete ve teröre karşı çıktım. Hamas elli yıl sonra ezber bozan bir çıkış yapmış. Orada bir savaş sürüyor zaten. İsrail son beş yılda onlarca insanı katletti. Ona karşı bir cevap verildi. Şaşırıldı ve komple teorileri bile üretildi. ABD ve Batı sürekli İsrail'i destekliyorlar. Bir kere de olsun Filistinlilerin hakkını savunan bir noktaya gelemediler. Bir tarafıyla Filistin meselesinin örtülen ve unutulan yanları var. Bu işe serinkanlı bakmak lazım.