Gazeteciler, katledilen Filistinli meslektaşları için konuştu

Gazetecilerin bir araya gelerek oluşturduğu Press For Palestine (Filistin İçin Gazeteci Dayanışması) Platformu, Filistin'de öldürülen gazeteciler için bir araya geldi. Filistinli gazetecilerin sesi olmaya çalıştıklarını ifade eden Platform Sözcüsü Cahide Hayrunnisa Çiçek, daha önce İsrail tarafından katledilen Shirin Ebu Akile için bir imza kampanyası ile basın açıklaması düzenlediklerini, bugün de 7 Ekim'den bu yana öldürülen 38 gazeteci ve hapse atılan 18 gazeteci için burada olduklarını ifade etti.

Türkiye'de ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, Press For Palestine Platformu olarak Filistin'de kadın-çocuk, genç-yaşlı demeden devam eden sivil katliamı ve gazetecilerin öldürülmesi üzerine bir basın açıklaması düzenledi. 3 dilde açıklamanın yapıldığı Beyoğlu'ndaki programa muhabirler, televizyoncular, köşe yazarları, yayın yönetmenleri, spikerler, bölgeden yayın yapan isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı. Yapılan açıklamada, "Bizler mesleklerini icra ederken apartheid güçleri tarafından öldürülen gazetecilerin kısılan sesi olacağız. Zulmü haykıracak, İsrail'in katil olduğunu yaptığımız haberler ve çektiğimiz fotoğraf kareleri ile tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz" denildi.

FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASININ YANINDAYIZ



Türkçe basın açıklaması Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, İngilizce basın açıklaması El Cezire İngilizce'de görev yapan Roqiya Sabeg, Arapça basın açıklaması ise Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi tarafından yapıldı. Güçten değil doğruluktan, adaletten ve haktan yana tavır alan, dünyada yaşanan zulümlere karşı sessiz kalmayan vicdan sahibi medya mensupları olarak tarihe not düşmek istediklerini belirten açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırıma karşı sessiz kalmayacağımızı ilan ediyor, Filistin halkının haklı davasında sonuna kadar yanında olduğumuzu deklare ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

38 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ



Gazetecinin kaleminden dökülen bir haber ve objektifinden yansıyan bir fotoğraf veya görüntünün atılan tonlarca bombadan çok daha etkili olduğunu bildiği için İsrail'in gazetecileri öldürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Ancak tüm dünya ve işgalci İsrail bilsin ki; susmayacağız. Susturamayacaksınız. Hakikatleri gizlemeye gücünüz yetmeyecek!" denildi. 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuk normlarını ayaklar altına alan işgalcilerin basın özgürlüğünü de hiçe saydığı kaydedilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: "Şu ana kadar İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda Gazze Şeridi'nde görevleri başında 38 gazeteci katledildi. Ayrıca bu tarihten itibaren 18 gazeteci tutuklandı. İşgal hapishanelerinde tutuklu gazeteci sayısı daha öncekilerle birlikte 30'a yükselmiş oldu."

İŞSİZ KALIYORLAR, SESLERİ KISILMAYA ÇALIŞILIYOR



Ulusal ve uluslararası gazeteciler olarak buradan kamuoyuna bir kez daha sesleniyoruz! Uluslararası sözleşmelere göre; savaş ve sıcak çatışma bölgelerinde tehlikeli görevlerde bulunan gazeteciler, dokunulmaz olmasına rağmen, organize devlet terörü kullanan İsrail tarafından katlediliyor. Diğer taraftan Filistin'deki trajediyi dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan bazı meslektaşlarımızın işine son veriliyor, baskı ve sansür yolu ile sesleri kısılmaya çalışılıyor. Tüm medya kuruluşlarına etik kuralları hatırlatıyor ve insani değerlere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Filistin topraklarında uygulanan soykırıma sadece Müslüman oldukları için göz yuman, gerçekleri çarpıtan ve bünyelerinde çalışan meslektaşlarımız katledildiği halde sessiz kalmayı tercih eden medya kurumlarını açıkça kınıyoruz.

İŞGALİ PROTESTONUN SİMGESİ KIRMIZI BOYALI ELLER

"İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz" yazılı pankart önünde basın açıklaması yapan gazeteciler, öldürülen 38 meslektaşının isim ve fotoğraflarını taşıyan, onların kısa hayat hikayelerini anlatan ve sloganların yer aldığı dövizler taşıdı. Ayrıca Filistin'de yaşanan sivil katliamı ve gazetecilerin öldürülmesini protesto etmek üzere kırmızıya boyadıklarını ellerini zulmün durması için havaya kaldırarak poz verdi.