Gazi Erçel son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Bankası'nın 1996-2001 tarihleri arasında başkanlığını yapan Gazi Erçel, 3 ay önce geçirdiği koronavirüs hastalığına bağlı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Erçel için bugün öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi. Törende eşi Zeynep Erçel, kızı Mina Erçel taziyeleri kabul etti. Törene eski bakanlardan Işın Çelebi, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, GS eski başkanlarından Faruk Süren'in yanı sıra Erçel'in meslektaşları ve sevenleri katıldı. Erçel için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Gazi Erçel, törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.