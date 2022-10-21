'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda yakalananların 46'sı adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarından terörizmin finansmanı çerçevesinde alınan soruşturma izinleri doğrultusunda harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ekiplerince 8 ay boyunca gizlilik içinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, 59 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

15 Temmuz'da darbeciler tarafından başından vurulan devlet övünç madalyası sahibi Eski Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adının verildiği operasyonda, yakalama kararı bulunan 704 şüphelinin 599'u yakalanmıştı.

46 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Örgütün mahrem yapılanmasının ve renklendirilmiş kriptolarının deşifre edildiği "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nun İstanbul ayağında yakalanan şüphelilerin 46'sının emniyetteki işlemleri bugün sona erdi. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 46 FETÖ mensubu, bu sabah adliyeye sevk edildi. Geri kalan 1 şüphelinin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.

Örgütün mahrem yapılanması ve renklendirilmiş kriptolarının deşifre edildiği soruşturma çerçevesinde İstanbul polisinin 4 ilde yürüttüğü operasyonda, aranan 51 şüpheliden 47'si yakalanmıştı. 52 adrese yapılan eş zamanlı baskında, deste deste döviz ile Türk lirası cinsinden yüklü miktarda para ve değerli madenler ele geçirildi. Başakşehir'e bağlı Kayabaşı'ndaki örgüte ait bir evin mahzeninde saklanmış boya kutularında 1 milyon 81 bin 430 TL, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, 6 bin 930 pound ile 1 kiloya yakın altın, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

FETÖ'nün organize şekilde para transfer yöntemlerinin de deşifre edildiği operasyonda, örgüt üyelerinin banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferinin boyutları da ortaya çıktı. Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalar, örgütün güncel durumu, yeni eleman kazanma çalışmaları ve para transferlerinde kullandıkları yöntemlerin yanı sıra; örgütün halen kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru olarak görev yapan, deşifre olmamış renklendirilmiş üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu tespit edildi.

Kamu görevlisi 17 şüphelinin örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları da belirlendi. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, örgütün 'mahrem yapılanması' ve renklendirilmiş kriptoları büyük oranda gün ışığına çıkarıldı.