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Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça vefat etti.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 12:10 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 12:10
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü, geçmişteki akademik çalışmalarında müşfik desteğini esirgemeyen hocası Prof. Dr. Akça'yı kaybetmenin derin hüznünü yaşadığını dile getiren Bahçeli, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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