Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gazi ve avukatlara çarpan belediye otobüsü şoförü adliyeye sevk edildi

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde 3 kişiye çarpan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde 3 kişiye çarpan belediye otobüsü şoförü adliyeye sevk edildi.
 
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde dün baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak yaralanmalarına neden olan belediye otobüsünün şoförü Pevlül T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Pevlül T, Ankara Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yerli Minibüs Ford Tourneo Custom modelini test ettik

Yerli Minibüs Ford Tourneo Custom modelini test ettik

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki en kötü ara transferleri

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA