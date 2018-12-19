Gazi ve avukatlara çarpan belediye otobüsü şoförü adliyeye sevk edildi

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde 3 kişiye çarpan belediye otobüsü şoförü adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde dün baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak yaralanmalarına neden olan belediye otobüsünün şoförü Pevlül T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Pevlül T, Ankara Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.