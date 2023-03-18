Gaziantep dolu ve yağmura teslim oldu

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

ARAÇLARIN ÜSTÜ BATTANİYE VE HALILARLA ÖRTÜLDÜ

Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.

GECE BOYUNCA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahıra yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun telef oldu.

