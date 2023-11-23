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Gaziantep FK, rakibi Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkat çeken Gaziantep FK, 13. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 19:27 - Güncelleme:
Gaziantep FK, rakibi Ankaragücü'ne hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve orta-şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde turnuva gerçekleştirildi.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarından dönen, Max Gradel, Florin Nita ve Luka Stankovski katılırken Denis Dragus'un ise bu gece takıma dahil olacağı belirtildi.

Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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