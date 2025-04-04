Gaziantep Havalimanı girişinde arbede

Olay, Gaziantep Havalimanı girişinde bulunan kimlik kontrol noktasında meydana geldi.

İddiaya göre, havalimanına giriş yapmak isteyen bir araç, kontrol öncesi sürücü değişikliği yapmaya çalışınca ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddedince durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Bu sırada araçta bulunan şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Giderek büyüyen olay sırasında silah ateş aldı. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.'ye isabet etti. Daha sonrası olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.