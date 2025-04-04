İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0133
  • EURO
    42,0338
  • ALTIN
    3797.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gaziantep Havalimanı girişinde arbede

Gaziantep'te havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polise mukavemet gösteren şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında silahın ateş alması sonucu 1 polis ile 1 şahıs hafif yaralandı.

IHA4 Nisan 2025 Cuma 13:22 - Güncelleme:
Gaziantep Havalimanı girişinde arbede
ABONE OL

Olay, Gaziantep Havalimanı girişinde bulunan kimlik kontrol noktasında meydana geldi.

İddiaya göre, havalimanına giriş yapmak isteyen bir araç, kontrol öncesi sürücü değişikliği yapmaya çalışınca ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddedince durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Bu sırada araçta bulunan şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Giderek büyüyen olay sırasında silah ateş aldı. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.'ye isabet etti. Daha sonrası olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.