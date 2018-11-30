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Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş için sağanak uyarısı

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta gün içinde sağanağın zaman zaman kuvvetli olacağı ve gece saatlerine kadar metrekareye 30-60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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