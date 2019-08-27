Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.
- AA
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.
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