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Gaziantep merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu

Gaziantep'te merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik MİT destekli operasyonda 18 şahıs yakalandı. Şahıslardan 4'ü tutuklanırken 14 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

IHA26 Ekim 2023 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
Gaziantep merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli toplam 4 ilde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 18 şüphelinin yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyon çerçevesinde baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 9 bin 601 dolar, 210 Euro, 11 bin 450 TL para ile çok sayıda örgütsel malzeme ile dijital materyale ele geçirildi.

  • DEAŞ operasyonu
  • Gaziantep
  • MİT destekli operasyon

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