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Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Niğde ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde, narkotik köpekleri "Ferman" ve "Bedem"in de yardımıyla yapılan aramalarda, 4 bin 500 uyuşturucu hap, 500 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 750 gram kimyasal madde ve bazı malzemeler ele geçirildi. Dikkat çekmemek için kurye olarak kadınları kullandıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında iki şüphelinin de daha önce tutuklandığı öğrenildi.

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