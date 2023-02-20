Gaziantep Valisi Davut Gül: Herhangi bir can kaybı yaşanmadı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Hatay'da art arda meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerde kentte bir metruk binada kısmi çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkezli depremlerin Gaziantep'te de hissedildiğini belirtti.

Depremle ilgili ihbarların değerlendirildiğini aktaran Gül, "An itibarıyla bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.