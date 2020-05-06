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Gaziantep Valisi Davut Gül'den manidar paylaşım: FETÖ'cü Hüseyin Yılmaz tutuklanalı 1 saat oldu

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 'Kaç saat oldu' isimli sosyal medya hesabını kullanan FETÖ üyesi Hüseyin Yılmaz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül ise Yılmaz'ın tutukluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden 'FETÖ'cü Hüseyin Yılmaz tutuklanalı 1 saat oldu' şeklinde manalı bir paylaşım ile duyurdu.

IHA06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:13 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:26
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

'KACSAATOLDUSON' İSİMLİ HESABIN YÖNETİCİSİYDİ

ByLock kullanıcısı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" görevinde bulunduğu öğrenilen ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hüseyin Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.

VALİ'DEN MANALI PAYLAŞIM

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kaç saat oldu" isimli sosyal medya hesabını kullanan FETÖ üyesi Hüseyin Yılmaz’ın tutuklandığını sosyal medya hesabından yaptığı manalı paylaşım ile duyurdu.

Gaziantep Valisi Gül, yaptığı paylaşımda, "’Kaç Saat Oldu’ sosyal medya hesabını kullanan FETÖ’cü Hüseyin Yılmaz tutuklanalı 1 saat oldu. Emniyet teşkilatımızı tebrik ederim. Darısı diğer operasyon hesabı kullananların başına" ifadelerini kullandı.

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