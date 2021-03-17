Gaziantep Valisi uyardı: Yüz binde 27'lerden 67'lere çıktık

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 09:48 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:48

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gaziantep'te uygulanıyor.

Vali Davut Gül beraberindeki Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'la Gaziantep Kalesi civarında denetim gerçekleştirdi.

Gül, gazetecilere, Gaziantep'te 8 bin kişinin denetim faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Esnafı ziyaret ederek, tedbirler hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Tedbirlere uyulduğu zaman vaka sayıları hızla düşüyor, uyulmadığında ise artıyor. Bir ay içerisinde vaka sayılarında yüz binde 27'lerden 67'lere çıktık. Kurallara uyduğumuzda bir hafta, on gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara dönebiliriz. Bu da kişisel tedbire bağlı. İsteğimiz ticari hayatın herhangi aksamaya uğramaması, sürecin kontrollü bir şekilde devam etmesi, aşıların etkisini göstermesi. Koronavirüsün etkisini kaybetmesi belli bir zaman alacak. Hayatın devam etmesi gerekiyor. Her şeyi kararında ve kontrollü yapacağız. Vatandaşlara da bunları hatırlatıyoruz."

Gül, denetim çalışmaları sırasında vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, kurallara uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.