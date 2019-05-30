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Gaziantep'de zeytinlik ve arpa tarlasında yangın çıktı

İslahiye ilçesinde çıkan yangında 280 dönümde ekili arpa ile yaklaşık 300 zeytin ağacı zarar gördü

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 280 dönümde ekili arpa ile yaklaşık 300 zeytin ağacı zarar gördü.
 
Örtülü Mahallesi Çiftlikler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı.
 
Haber verilen itfaiye ekipleri ile vatandaşların da çabalarıyla yangın 2 saatte söndürülebildi.
 
Yangında, 280 dönümde ekili arpa ile yaklaşık 300 zeytin ağacının zarar gördüğü öğrenildi. 
 
Örtülü Mahalle Muhtarı Hakan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saman makinesinden kaynaklandığını düşündüklerini, üreticilerin önemli zararı olduğunu anlattı.
 
Arazi sahiplerinden Çetin Yıldırım da arpa tarlasından 90 ton mahsul beklediklerini, hepsinin kül olduğunu belirtti.
 
Mustafa Taşkesen ise çıkan yangında yaklaşık 300 zeytin ağacının zarar gördüğünü kaydetti.

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