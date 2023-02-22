Gaziantep'in ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İki ilçede arama kurtarma çalışması tamamlanan yıkık binaların enkazı, iş makinelerince kamyonlara yüklenerek moloz ve hafriyat döküm sahalarına boşaltılıyor.

Evleri hasar gören veya yıkılan bazı vatandaşların eşyalarını çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgedeki hasarlı binalarda incelemelerde bulunuyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise bölgede olumsuzluklara karşı görev yapıyor.