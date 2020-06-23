Gaziantep'in lezzetleri işaret diliyle anlatılıyor

AA 23 Haziran 2020 Salı 11:18 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 11:19

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ekipleri tarafından işitme engellilere yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Antep mutfağının önde gelen lezzetlerinin yapılışı işaret diliyle anlatılıyor.

İşaret dili tercümanı Pınar İzci'nin anlatımıyla hazırlanan videolar, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak farklı kentlerdekiler de dahil birçok işitme engelliye ulaşıyor.

Kısa sürede beğeni toplayan eğitimlerle engelsiz şeflerin yetişmesi de amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaya hitap eden kentin gastronomi kültüründen, işitme engellilerin yararlanamamasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Dokunmadığınız kesim kalmamalı" yaklaşımıyla hareket ettiklerini aktaran Çelebi, "Engellisiz Yaşam Merkezinde gastronomi mutfağı kuruldu ve burada yapılan yemekleri işitme engellilere yönelik işaret diliyle anlatıyoruz." dedi.

İşitme engellilerin de farklı yemekler yapmasına imkan sağlamak istediklerini dile getiren Çelebi, "İşitme engelli vatandaşlarımızın da çok güzel yemekler yapacağına inanıyoruz. En kısa sürede gastronomi şehrinde işitme engelli şeflerin yetişeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

İşaret dili tercümanı Pınar İzci de işitme engellilerle "yazarak anlaşırız" düşüncesinin tam olarak da doğru olmadığını belirterek, "İşitme engelliler duymadıkları için konuşamıyorlar ve çoğunluğu okuma yazma da bilmiyor." dedi.

İşitme engellilerin hayatlarını her alanda kolaylaştırmak istediklerini ifade eden İzci, şöyle konuştu:

"Yazarak anlaşamayız çünkü cümle okuyamıyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir sayfa açtıklarında oradaki yemek tarifini okuyarak anlayamıyorlar. İşitme engelli kadınlarımız okuyarak yemek yapamayacak. Bu nedenle 'İşaret diliyle anlatayım, onlar da bizim gibi yemeğini, pastasını yapsınlar' diye düşündük."