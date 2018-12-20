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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen kişi babasının evini yaktı

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Orhan Ç. (27), çocuklarıyla birlikte yaşadığı babası Galip Ç'nin Çakmak Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

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Evden dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Dumandan etkilenen Orhan Ç, 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evinde hasar oluşan baba Galip Ç, gazetecilere, oğlunun bir süre önce eşiyle tartışarak evinden ayrıldığını bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Evde olmadıkları sırada oğlunun evini yaktığını belirten baba, "Yaklaşık 5 yıl önce oğlum tedavi görmüştü. Oğlumun tedavi olabilmesi ve 2 torunumun geleceği için yetkililerden yardım istiyorum." diye konuştu.

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