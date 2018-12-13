Gaziantep'ta yapılan sahte para operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi, Suriye uyruklu Ahmet B. yönetimindeki 45 VG 184 plakalı otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 100 dolarlık 59 sahte banknot ele geçirildi.
Olayla ilgil 5 kişi gözaltına alındı.
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