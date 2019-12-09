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Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Gaziantep'te 12 ayrı suç dosyasından aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki şüpheli, polis ekibine İ.H.K. adına düzenlenmiş sürücü belgesi verdi.

Sorgulama yapıldığı sırada olay yerinden kaçmaya çalışan ancak kısa sürede yakalanan şüphelinin verdiği belgenin sahte olduğu anlaşıldı.

Yapılan parmak izi tespitinde, şüphelinin 12 ayrı suç dosyasından aranan ve cezaevi firarisi olan N.Ç. olduğu tespit edildi.

N.Ç. yapılan yasal işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

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