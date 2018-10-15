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Gaziantep'te 13. yüzyıla ait İbranice kitaplar bulundu

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Suriyeli bir şahıs tarafından satılmak istenen 13. yüzyıla ait İbranice kitaplar ele geçirildi.

  • İHA
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Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu A.E., elinde bulunan 2 adet İbranice yazılmış 13. yüzyıldan kalma tarihi kitapları satmak için harekete geçti.
 
KİTAPLARI SURİYE'DEN GETİRDİ
 
Müşteri kılığına giren İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri müşterek operasyonla şahsı suçüstü yakaladı.
 
Gözaltına alınan A.E.'nin kitapları bayram için gittiği ülkesinden getirdiği öğrenildi.

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