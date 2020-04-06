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Gaziantep'te 14 hane karantina altına alındı

Gaziantep'in en büyük ilçelerinden olan Nizip'te bir kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kişinin temas kurduğu akrabaları, çalışma arkadaşları toplam 14 hanede yaşayanlar evde karantinaya alındı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 17:11 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:22
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19 Mart’ta İstanbul’dan Gaziantep’in Nizip ilçesine gelen karı kocadan birinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kişinin temas ettiği çevresine ulaşıldı. Çevresinden bir kişide daha testin pozitif çıkması üzerine kişilerin temas ettiği iş arkadaşı, akraba ve çevresindekiler 14 hanede yaşayanlar evde karantinaya alındı.

Gaziantep Valiliğinden tarafından yapılan yazılı açıklamada, “19 Mart 2020 tarihinde İstanbul’dan Nizip’e gelen karı koca bir ailenin hastalık şikayeti ile Nizip Devlet Hastanesine başvurması ve 1 kişide Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine kişilere izolasyonlu yatış verilmiştir. Bu kişilerin ve yakın ilişkide bulunduğu şahısların öğrenilmesine yönelik yapılan filyasyon çalışması sonucunda bir kişide daha Covid 19 testi pozitif çıkmıştır. Söz konusu filyasyon çalışması sonucunda aralarında akrabaların ve çalışma arkadaşlarının da bulunduğu toplamda 14 hanede yaşayanlar evde karantina altına alınmıştır” denildi.

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