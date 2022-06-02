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Gaziantep'te 15 dönüm tarım arazisi yangında zarar gördü

Şahinbey ilçesinde çıkan yangında 15 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
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Küçükkızılhisar Mahallesi'nde Ahmet Alyaz'a (47) ait arpa ekili 20 dönümlük arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Mahalle sakinlerinin traktörlerle destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.

Alyaz, gazetecilere, mahalle sakinlerinin kendisinin şehir merkezinde bulunduğu sırada arayarak yangını haber verdiklerini söyledi.

Yangın nedeniyle üzüntü yaşadığını ifade eden Alyaz, "Arazinin 15 dönümlük kısmı yandı. Burada ekili arpa yandı ve yaklaşık 4,5 ton arpa zayi oldu." dedi.

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