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Gaziantep'te 29 bin 107 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te polisin kaçak akaryakıt satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 29 bin 107 litre kaça ele geçilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen 2 akaryakıt tankerini durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede tankerlerde belgeleri olmayan 29 bin 107 litre kaçar akaryakıt olduğunu belirlerdi.
 
Akaryakıta el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
 
 

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