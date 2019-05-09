Gaziantep'te 29 bin 107 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te polisin kaçak akaryakıt satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 29 bin 107 litre kaça ele geçilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen 2 akaryakıt tankerini durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede tankerlerde belgeleri olmayan 29 bin 107 litre kaçar akaryakıt olduğunu belirlerdi.
Akaryakıta el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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