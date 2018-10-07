Gaziantep´te 32 kişi klor gazından zehirlendi

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzme havuzunun klor kazanı fazla klor konulması sonucu oluşan basınçla patladı.

Patlama sonrası havuzda bulunan 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.