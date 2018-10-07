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Gaziantep´te 32 kişi klor gazından zehirlendi

Gaziantep'te bulunan bir yüzme havuzunda klor kazanının patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzme havuzunun klor kazanı fazla klor konulması sonucu oluşan basınçla patladı.
 
Patlama sonrası havuzda bulunan 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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