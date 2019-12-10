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Gaziantep'te 42 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 kilogram esrar ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu aracın yerini tespit ettikten sonra takibe başladı.

Doğu gişelerindeki uygulama noktasında aracı durduran ekipler, yapılan aramada 42 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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