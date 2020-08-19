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Güncel

Gaziantep'te 49 evde karantina uygulaması başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki mahallede bulunan 49 evde Kovid-19 nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:31 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:31
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozdere ile Burunsuzlar mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki mahalledeki toplam 49 evde karantina uygulanması kararı alındı.

Karar üzerine evler İslahiye Belediyesi tarafından dezenfekte edilirken, jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu bölgeye uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

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