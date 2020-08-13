Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması: Gaziantep'te 65 yaş üstü kısıtlama saatleri

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:34 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:34

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni kararlar alındı. İlde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İl Hıfzisıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı. Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımına, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerine kısıtlama getirildi. Gaziantep'te 65 yaş üstü kısıtlama saatleri...

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu.

Kovid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 934 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 227 bin 89 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, vaka sayısı 244 bin 392, vefat sayısı 5 bin 891 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım."