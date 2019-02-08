Gaziantep'te 7 ton 375 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda ve depodan çıkan kamyonda yapılan aramada 7 ton 375 kilogram kaçak nargile tütünü, 10 bin nargile tütünü poşeti ve 7 bin 430 nargile tütünü kartonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.