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Gaziantep'te 7 ton 375 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 ton 375 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda ve depodan çıkan kamyonda yapılan aramada 7 ton 375 kilogram kaçak nargile tütünü, 10 bin nargile tütünü poşeti ve 7 bin 430 nargile tütünü kartonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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