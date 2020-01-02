İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9595
  • EURO
    6,6614
  • ALTIN
    292.62
  • BIST100
    115932
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gaziantep’te 727 polis katıldığı uyuşturucu operasyonu başlatıldı
Güncel

Gaziantep’te 727 polis katıldığı uyuşturucu operasyonu başlatıldı

DHA02.01.2020  21:09 - Güncelleme: 02.01.2020  21:09

 Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürmesi planlanan operasyon başladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde aralarında özel harekat polislerininde olduğu 727 polisin katılımyla Hacıbaba, ve Merveşehir mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI
Mahallelerdeki cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekât polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Drone ve dedektör köpek Gece'nin de katıldığı operasyonda 32 eve eş zamanlı baskın yapıldı.
EVLERDE KAMERALI TEDBİR
Operasyon kapsamında baskın yapılan bazı evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.
Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş
Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Libya'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi?
Libya'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi?

Libya'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.