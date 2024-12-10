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Güncel

Gaziantep'te aileler arasında kavga! 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 6 aylık hamile Şahide Zurnacı (27) karnındaki bebeği ile yaşamını yitirdi, 11 yaşındaki E.N. (11) yaralandı.

DHA10 Aralık 2024 Salı 15:27 - Güncelleme:
Gaziantep'te aileler arasında kavga! 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
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Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.N. ile Şahide Zurnacı'ya isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.

KAVGA KAMERADA

Şahide Zurnacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların birbirlerine sopa ile vurması ve silah sesleri duyulurken, E.N.'nin kanlar içerisinde yerde olduğu ve yakınlarının kucağına alarak hastaneye götürmeye çalışması yer aldı.

Şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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