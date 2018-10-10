Gaziantep'te bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir kargo şirketinin şubesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstanbul'a gönderilmek üzere kargoya verilen 10 tablonun arkasına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili kargonun sahibi gözaltına alındı.