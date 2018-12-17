Gaziantep'te bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Abbas Yıldız'ın Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi'ndeki iş yerinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.