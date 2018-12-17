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Gaziantep'te bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Abbas Yıldız'ın Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi'ndeki iş yerinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

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İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet zanlısının A.T. olduğunu belirledi.

Cinayet zanlısının saklandığı yeri tespit eden ekipler, Düztepe Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, A.T. ve evinde saklandığı İ.F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi'ndeki iş yerinde dün çıkan silahlı kavgada yaralanan Abbas Yıldız (30), kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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