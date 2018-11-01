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Gaziantep'te bir terörist yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensubu bir terörist yakalandı.

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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensubu terörist yakalandı.
 
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK kampında "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlenen H.M'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisini aldı.
 
Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla H.M'yi gözaltına aldı.
 
H.M'nin Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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