Gaziantep'te 'ByLock' operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 11 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.