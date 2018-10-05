Gaziantep'te 'ByLock' operasyonu: 5 tutuklama
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.
- AA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 11 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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