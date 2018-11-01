Gaziantep'te canlı bomba yakalandı

Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyon sonucu, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı. Şahsın PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Terörist H.M.'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.