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Gaziantep'te canlı bomba yakalandı

Gaziantep'te PYD/YPG terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı. Teröristin Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan terör kamplarında silahlı eğitim alan bir canlı bomba olduğu ortaya çıktı.

  • İHA
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Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyon sonucu, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı. Şahsın PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Terörist H.M.'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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